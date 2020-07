TORINO- Con ogni probabilità Nicolò Zaniolo non vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione. Il feeling con l’attuale allenatore, Paulo Fonseca è ai minimi termini, e la società si è dichiarata disposta a valutare e in caso accettare eventuali offerte per il giocatore. Il giocatore piace molto alla Juventus, che sarebbe disposta ad offrire ben 60 milioni di euro per il giocatore.

