La missione di Cuadrado

TORINO- Milan-Juventus ha come copertina la sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, ma dietro a questa sfida c’è ben altro. Ad esempio, anche le fasce saranno molto importanti, motivo per cui Maurizio Sarri starebbe lavorando soprattutto con Cuadrado. Il suo compito sarà quello di provare ad annullare Theo Hernandez, vera spina nel fianco di ogni difesa avversaria. Il terzino rossonero ha già fatto male a molte squadre, tra cui anche la Lazio, e potrebbe rappresentare un serio pericolo anche per la Juventus. Juan Cuadrado dovrà cercare di contenerlo, magari costringendolo a rimanere molto basso.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<