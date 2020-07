TORINO- La Lega di Serie A ha ribadito al Governo la volontà di far tornare i tifosi negli stadi, anche se le speranze per questo finale di stagione sono davvero poche. La situazione in Italia non è ancora del tutto sotto controllo e il governo probabilmente emanerà un nuovo Stato di emergenza fino ad ottobre, dunque riaprire gli stadi in questo momento andrebbe in controtendenza con il resto del paese.

