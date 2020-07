La Juventus “twitta” i tre punti

TORINO- Che la partita di stasera contro il Milan sia davvero importante per la Juventus, già si sapeva. Di mezzo infatti c’è una lotta scudetto, e il Milan di Pioli ha già battuto la Lazio. Ma a suonare ancor di più la carica per un match che i padroni di casa dovranno assolutamente vincere, è il profilo Twitter della società, che ha postato una foto con la dicitura “OBIETTIVO: TRE PUNTI!“. Insomma, allungare la classifica è l’unica cosa che conta in questo momento per la Juventus.

