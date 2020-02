TORINO – Dopo la grande vittoria di ieri sulla Spal per 1-2, la prestazione di Paulo Dybala non è passata di certo inosservata: assist al bacio sulla rete di Ramsey, un palo pieno dopo una grande giocata e tanti passaggi giusti. La Juventus ha voluto elogiare la partita dell’attaccante argentino con un post su Twitter che lo ritrae con un pennello in mano: “(Quando si dice) dipingere calcio”.

