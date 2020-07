La Juventus fa piccoli passi per Milik

TORINO- La Juventus muove piccoli ma importanti passi verso Milik. L’attaccante polacco, che non rinnoverà a fine stagione con il Napoli, è in uscita, e la sua principale destinazione sembrerebbe essere Torino. L’idea resta quella di inserire almeno una contropartita tecnica nell’affare, in modo da abbassare la richiesta economica del club partenopeo. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Bernardeschi e Luca Pellegrini, terzino attualmente in prestito al Cagliari.

