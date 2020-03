La Juve trova il passo, ora la continuità

TORINO – Esattamente come accaduto nel girone d’andata, la Juventus si è fatta vedere in tutte le sue potenzialità contro l’Inter. La gara di ieri sera è stata interpretata perfettamente, con il giusto approccio sin dall’inizio. Davanti ad una schiera di seggiolini vuoti, la Juventus è scesa in campo con più voglia di vincere che di essere bella a tutti i costi. La sensazione che rimane, dopo aver visto 90′ di quel livello, è che la vera Juve sia questa. Emergenze permettendo, Sarri potrebbe aver trovato la strada giusta e decidere di continuare sulla stessa. Da marzo in poi gli errori diventano sempre meno accettabili, e la Juventus non può commetterne più. Per arrivare in fondo alla stagione e raggiungere gli obiettivi è necessario che quello di ieri non resti un episodio isolato, un segnale che infonde buona speranza ma che non trova riscontri nella partita successiva. Trovato il passo, va trovata l’andatura, per correre ancora davanti a tutti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<