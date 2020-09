TORINO- La Juventus è al lavoro per regalare ad Andrea Pirlo un centravanti in vista della prima giornata di campionato, che vedrà la squadra impegnata contro la Sampdoria sabato sera. Gli obiettivi principali sono Luis Suarez ed Edin Dzeko ma, come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero si sarebbe già cautelato in caso sfumassero le due trattative, raggiungendo un accordo con Olivier Giroud. Intesa attorno ai 5 milioni di ingaggio l’anno.