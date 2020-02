La Juve punta il gioiellino Esteves

TORINO – La Juventus continua a voler arrivare per prima sui migliori prospetti in circolazione. È il caso di Tomas Esteves, terzino destro classe 2002 del Porto, inserito dall’UEFA nella top 50 dei migliori giovani talenti europei. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve avrebbe addirittura già avviato i contatti per l’acquisto del giocatore, sul cui contratto figura una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Si tratterebbe naturalmente di un acquisto per il futuro, con il portoghese che potrebbe passare prima per la Juve Under 23. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre clamorose novità: il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha sganciato una raffica di nomi bollenti e i tifosi bianconeri sognano! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<