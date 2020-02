La Juve non molla Haaland

TORINO – Nonostante il trasferimento sfumato e il grande debutto con il Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland è ancora sui radar della Juventus. E come potrebbe uscirne d’altronde? Il gioiello norvegese continua a segnare, e i tifosi bianconeri cominciano a rimpiangere il colpo sfumato. Ma stando a quanto riportato dai media francesi, la Juventus non avrebbe mollato la presa sul giocatore, e sarebbe ancora in contatto con il suo entourage. La clausola rescissoria si attiverà soltanto al termine della prossima stagione, ma non sembra da escludere un assalto già nella prossima estate.