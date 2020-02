La Juve guarda in casa City: Gabriel Jesus nel mirino

TORINO- Il caos scatenatosi intorno al Manchester City, che nel caso in cui il ricorso al TAR non andasse al buon fine salterà le prossime due edizioni della Champions, potrebbe presto essere sfruttato sul mercato dalle altre big europee. Anche la Juve, come riportato da Tuttosport, starebbe guardando in casa del club di Manchester, avendo messo nel mirino Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano è da tempo un pupillo di mister Sarri e, in cambio di 70 milioni di euro, potrebbe rappresentare la giusta soluzione per sostituire il partente Higuain.

