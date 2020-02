La Juve crolla in borsa, titolo mai così basso dal 2018

TORINO – La crisi Coronavirus ha colpito tutta la borsa italiana, influenzando al ribasso l’andamento di praticamente tutti i maggiori titoli italiani. La Juventus non è stata immune dal fenomeno, ma la sconfitta di ieri sera contro il Lione non ha aiutato. Oggi il titolo bianconero è sceso di un ulteriore 5%, raggiungendo un picco negativo toccato l’ultima volta nel 2018. Il valore delle azioni di Juventus è andato sotto il cambio di un euro per azione, influenzato dai crolli nazionali e dai risultati sportivi della squadra.

