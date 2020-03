La Juve celebra Tevez e il gol scudetto: “Congratulazioni campione”

TORINO- Nella notte, con un gol realizzato ai danni del Gimnasia La Plata di Maradona, Carlos Tevez ha regalato il campionato al Boca Juniors. L’ex attaccante della Juventus, con la sua rete, ha consentito al club di scavalcare in classifica gli odiati rivali del River Plate, mettendo in bacheca il terzo titolo negli ultimi quattro anni. Un risultato celebrato anche dal club bianconero che, sui social, si è congratulato con il suo ex numero 10: “Congratulazioni campione!”:

