La Juve cala il poker: a Parma non era mai successo prima.

TORINO – Quella di ieri sera è stata forse una delle prove più convincenti dei bianconeri fino a questo momento storico della stagione. Lo 0-4 esterno ai danni del Parma infatti, ha messo in evidenza non solo un risultato quasi tennistico, ma ha fatto emergere dei chiari segnali di crescita, quelli che tutti i tifosi juventini si aspettavano. Ma c’è da registrare anche un altro dato importante, perché grazie alle reti di ieri, la Juve segna per la prima volta nella sua storia 4 gol in casa del Parma. Un avvenimento senza precedenti visto che fino alle 22,25 di ieri, il massimo delle reti segnate dalla Vecchia Signora nella ‘tana’ dei gialloblù si fermava a 3. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<