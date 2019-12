TORINO – Uno dei migliori prospetti in Europa è sicuramente l’attaccante norvegese del Salisburgo Erling Haaland, autore di un grande inizio di stagione.

Il giocatore ha attirato l’attenzione di molti club, sopratutto per la clausola che gli permette di essere ceduto per soli 30 milioni di euro: Juventus e Manchester United sono in contesa per il ragazzo, con i bianconeri che avrebbero pronta una maxi commissione per convincere Raiola a portarlo a Torino.