La Juve abbandona la pista Donnarumma

TORINO- Ancora incerto il futuro di Gigio Donnarumma, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. Il numero 99, infatti, vuole un aumento di ingaggio che, al momento, i rossoneri non sembrano intenzionati ad offrire. Ecco allora le inevitabili voci di una cessione, con Psg, Real e Chelsea in corsa per assicurarsi il giocatore. E la Juve? Nonostante le voci di un interessamento, con il rinnovo di Szczesny il club bianconero sembra aver abbandonato questa pista.

