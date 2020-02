Kurzawa, ritorno di fiamma in estate

TORINO- L’approdo di Layvin Kurzawa alla Juventus è stato ad un passo già nel mercato di gennaio, ma lo scambio che avrebbe dovuto portare De Sciglio a Parigi è poi saltato negli ultimi giorni. Il laterale francese, però, non esce dai radar di mercato dei bianconeri che, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Sun, torneranno all’assalto in estate per prelevarlo a parametro zero. Al Psg, che non avvierà le trattative di rinnovo, potrebbe invece approdare l’ormai ex Tottenham Danny Rose. Attenzione, però, alla concorrenza dell’Arsenal nei confronti dell’ex Monaco.