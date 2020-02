TORINO- Nel mese di gennaio Layvin Kurzawa è stato soltanto a un passo dal trasferimento alla Juventus, che non ha poi trovato l’accordo con il Psg per lo scambio con Mattia De Sciglio. Il terzino francese, soprattutto in virtù del suo futuro status di svincolato, non è però uscito dai radar di mercato del club bianconero, pronto a tornare alla carica in estate. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, però, sull’ex Monaco sarebbe forte la concorrenza dell’Inter.