Kurzawa, ora nel futuro c’è l’Arsenal

TORINO- Trattato a lungo durante il mercato di gennaio, Layvin Kurzawa non si è alla fine unito alla Juventus, che ha visto sfumare negli ultimi giorni lo scambio con Mattia De Sciglio. Il laterale francese, però, non è mai uscito dai radar bianconeri, anche se al momento non rappresenta più una priorità. Come riportato da France Football, per questo, il ragazzo sarebbe diretto verso la Premier League, dove l’Arsenal potrebbe rilevarlo a parametro zero a giugno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<