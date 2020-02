Kurzawa, discorso rimandato a giugno

TORINO- Un matrimonio a un passo dalla celebrazione quello tra Laivyn Kurzawa e la Juventus, che non ha però raggiunto l’accordo totale con il Psg per lo scambio con De Sciglio. Il terzino francese, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno, non esce però dai radar di mercato del club bianconero, che in estate potrebbe tentare una nuova offensiva. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che parla dell’ex Monaco come primo nome in caso di cessione di Alex Sandro, richiesto in Premier.