TORINO- Uno degli obiettivi della Juventus per le fasce sta per sfumare. Layvin Kurzawa, valutato nelle scorse settimane come possibile vice Alex Sandro è infatti ad un passo dall’Arsenal, pronto a rilevarlo già a gennaio in cambio di un indennizzo a favore del Psg, con cui il ragazzo non voleva rinnovare il contratto in scadenza in estate. A riportarlo è il quotidiano britannico London Evening Standard, che racconta di come il francese fosse anche nel mirino dell’Inter.