Kumbulla, il Verona fa il prezzo: 30 milioni

TORINO- Osservato speciale del match tra Hellas Verona e Juventus è stato Marash Kumbulla, 20enne colonna difensiva dei gialloblù. L’albanese non ha deluso le aspettative, risultando tra i migliori della sua squadra e andando anche vicino al gol. Il club bianconero sarebbe quindi pronto ad affondare il colpo in estate, ma la concorrenza non resterà a guardare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Inter e Napoli sarebbero in corsa, pronte ad offrire i 30 milioni di euro richiesti dalla squadra scaligera.

