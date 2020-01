Kulusevski torna al gol: in Europa è secondo solo ad Haaland

TORINO- Nel match delle 15 tra Parma e Udinese è tornato al gol anche Dejan Kulusevski, autore del 2-0 alla mezz’ora del primo tempo. Prima rete per il giovane svedese da quando la Juventus ne ha ufficializzato l’acquisto ad inizio mese. Bianconeri che, secondo il dato riportato da Opta, possono sfregarsi le mani per l’acquisto fatto. Il classe 2000, cresciuto nell’Atalanta, nei top cinque campionati europei è il secondo marcatore più giovane ad aver raggiunto le cinque reti. Il primo è una vecchia conoscenza bianconera, ora in forza al Borussia Dortmund: Erling Braut Haaland.