Kulusevski, primo bagno di juventinità: selfie con Pirlo

TORINO- Acquistato e ufficializzato già a gennaio, Dejan Kulusevski attende con ansia l’arrivo della prossima stagione per potersi unire alla Juventus. Il centrocampista svedese, che non vede l’ora di mettersi agli ordini di mister Sarri e di allenarsi con campioni del calibro di Ronaldo, ha intanto avuto quest’oggi un primo assaggio di juventinità. Come è possibile vedere sul suo profilo Instagram, infatti, il classe 2000 ha postato un selfie in compagnia di Andrea Pirlo, punto fermo dei primi quattro anni di successi del ciclo che dura dal 2011. Un cappello da mestro (non a caso) e una fiamma le emoticon scelte dal giovane, pronto a buttarsi nella sua nuova avventura:

