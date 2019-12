Kulusevski: “Penso solo al presente, del futuro parleremo a fine stagione”

TORINO- Dejan Kulusevski è uno dei tanti nomi al centro dello scontro di mercato tra Inter e Juventus. L’attaccante svedese, ai microfoni di SVT, non sembra però aver intenzione di lasciare il Parma a gennaio: “Futuro? Quando si parla di queste cose ci si dimentica del presente. Per questo, adesso, sto solo pensando a migliorare ogni giorno di più rispetto a quello precedente. Su cosa accadrà in futuro, al momento, non ho interesse. Mi concentro solamente sui miglioramenti che devo fare e prima di fine stagione non ne parleremo”.