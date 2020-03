Kulusevski, Orsolini e Pellegrini primi rinforzi dell’estate?

TORINO – La prossima estate ci sarà sicuramente un nuovo tormentone e una nuova telenovela, ma queste riguarderanno i nomi più grossi accostati alla Juventus, con quello di Paul Pogba in cima alla lista dei desideri di tifosi e dirigenza. Ma – come riferisce Tuttosport – la Juventus darà grande spazio anche a giocatori, magari meno quotati, su cui ha già un controllo. Il primo è naturalmente Dejan Kulusevski, che i bianconeri preleveranno a giugno dopo averlo pagato a caro prezzo a gennaio. Gli altri due potrebbero essere Riccardo Orsolini, per cui la Juve ha già un accordo con il Bologna, e Luca Pellegrini, che sta facendo bene a Cagliari e potrebbe colmare uno dei vuoti della rosa bianconera.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<