Kulusevski, l’Inter gioca la carta Politano

TORINO- Tra i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra in questa prima parte di campionato c’è Dejan Kulusevski, attaccante del Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Lo svedese è ormai punto cardine dell’attacco degli emiliani e, grazie alle sue prestazioni, è riuscito anche a guadagnarsi la chiamata in Nazionale maggiore. Inevitabile, quindi, che i grandi club italiani mettessero gli occhi su di lui, in particolar modo Juventus e Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per anticipare la concorrenza i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto, oltre ad una parte economica, il cartellino di Matteo Politano.