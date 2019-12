Kulusevski, Inter vicina alla chiusura dell’affare

TORINO- Sembra ormai a un passo dalla chiusura la telenovela Kulusevski. Il giovane talento svedese di proprietà dell’Atalanta, ma attualmente in forza al Parma, è conteso sul mercato da Inter e Juventus, con i nerazzurri al momento favoriti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ingresso in gioco del presidente Zhang avrebbe dato l’accelerata decisiva, con i due club vicini all’accordo. Il classe 2000, salvo sorprese, dovrebbe restare in Emilia fino a luglio, prima di raggiungere il club meneghino in cambio di 35 milioni di euro.