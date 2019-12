Kulusevski, il retroscena: l’Atalanta ha rotto la promessa fatta all’Inter

TORINO- Arrivano conferme sull’acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus. Il giovane attaccante svedese, che sta facendo vedere ottime cose con la maglia del Parma, dovrebbe passare in bianconero a partire dalla prossima estate, sostenendo le consuete visite mediche di rito però giò nei prossimi giorni. Un colpo a sorpresa da parte della Vecchia Signora, che ha superato la concorrenza dell’Inter, che aveva stretto una promessa con l’Atalanta. Un patto che, secondo il giornalista di Sky Di Marzio, prevedeva l’arrivo in nerazzurro del classe 2000 nel caso in cui a gennaio non fossero arrivate offerte allettanti. Poi la mossa di Paratici e il definitivo sorpasso della Juve.