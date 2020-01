Kulusevski, gennaio da sogno: prima la Juve, poi il premio come giocatore del mese di dicembre

TORINO- Un gennaio, fin qui, da ricordare per Dejan Kulusevski. Lo svedese, infatti, è stato premiato quest’oggi dal presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) Damiano Tommasi come miglior giocatore del mese di dicembre. Un premio che certifica le ottime prestazioni messe in campo dal classe 2000, che ha in questo modo convinto la Juve a mettere mano al portafoglio per strapparlo dalle grinfie dell’Atalanta, proprietaria del cartellino. Il tutto è stato immortalato dal profilo ufficiale Twitter dell’AIC, che ha postato una foto di Kulusevski in compagnia di Tommasi. Ma attenzione perché, nel frattempo, Paratici starebbe preparando una vera e propria rivoluzione totale, 11 nomi sulla lista della spesa: ecco i colpi del futuro! >>>VAI ALLA NOTIZIA