Kulusevski e Romero, ritorno alla Juve per rimanere

TORINO- La Juve, visto il momentaneo blocco delle partite, sta principalmente lavorando su come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Come riportato da Tuttosport, i primi colpi della nuova annata saranno due rientri. Si tratta di Dejan Kulusevski e Cristian Romero, attualmente in prestito al Parma e al Genoa, dove sono punti fermi dei rispettivi undici titolari. I due hanno convinto il club bianconero, che non ha intenzione di privarsene ulteriormente.

