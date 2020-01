Kulusevski è arrivato a Torino: domani sosterrà le visite mediche

Il gioiellino Dejan Kulusevski dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia in Svezia, è rientrato a Collecchio dove ha ripreso regolarmente gli allenamenti agli ordini di mister D’Aversa. L’ex Atalanta, dopo aver trascorso il capodanno in compagni di alcuni compagni di squadra come ad esempio il brasiliano Hernani, è stato avvistato in queste ore a Torino. Sky Sport ha da poco diffuso la notizia del suo arrivo nel capoluogo piemontese dove domani sosterrà le rituali visite mediche prima di sottoscrivere il contratto che lo legherà alla società bianconera fino al 2024.