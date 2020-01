Kulusevski, domani le visite al JMedical

TORINO- Sempre più vicina l’ufficialità del passaggio di Dejan Kulusevski alla Juventus. Il talentino svedese, che sta stupendo tutti in questa prima parte di stagione con le sue prestazioni con la maglia del Parma, sosterrà infatti nella giornata di domani le consuete visite di rito al JMedical, come riportato da Sky Sport. Affare che si dovrebbe completare per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, anche se resta da capire se il classe 2000 si unirà alla rosa di Maurizio Sarri già da subito o a partire dalla prossima stagione.