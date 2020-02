Kroos: “C’è voluto tempo per adattarsi all’assenza di Ronaldo”

TORINO- Toni Kroos, ai microfoni di The Athletic, ha concesso una breve intervista sul momento del Real Madrid: “Lo scorso anno molti di noi hanno reso sotto le aspettative. Dopo aver vinto tre Champions League di fila c’è voluto del tempo per adattarci all’assenza di Ronaldo, che ci garantiva quei 40 o 50 gol ogni anno. Quando siamo stati eliminati dall’Ajax, in molti dicevano fosse la fine di un ciclo, ma al Real questo non è accettabile. Ci hanno dato una motivazione in più per dimostrare che si stavano sbagliando”.

