Koulibaly: “Messi il migliore? Si, ma insieme a Ronaldo e Neymar”

TORINO- A poche ore dalla gara di Champions tra Napoli e Barcellona, Kalidou Koulibaly ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di UEFA.com, parlando di Lionel Messi: “È uno dei migliori calciatori al mondo, così come lo sono Cristiano Ronaldo e Neymar. Sono i giocatori che tutti i tifosi e i calciatori sognano di veder giocare. Ma ripeto, il Barcellona è una squadra molto pericolosa in tutti i reparti e non dobbiamo commettere l’errore di concentrarci solo su Messi”.

