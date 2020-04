Kluivert si racconta: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, la sfida più grande è emulare mio padre”

TORINO- In una diretta su Instagram con la pagina Generation Amazing, Justin Kluivert ha raccontato i suoi obiettivi nel mondo del calcio: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, perchè punta ad essere sempre al top e a volersi migliorare giorno dopo giorno. Mi piacerebbe vincere il Mondiale e l’Europeo con l’Olanda, mentre con la Roma spero almeno di finire questa stagione. Mio padre? Cercare di emularlo è la sfida più grande per me. Se dovessi scegliere, nella mia squadra lo schiererei sempre”.

