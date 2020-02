Klopp: “Juve favorita per la Champions, non riesco a capire come con quella rosa non sia 10 punti avanti in classifica”

TORINO – Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato intervistato dai microfoni del The Guardian.

“Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perchè non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca. Anche la rosa del Bayern Monaco è importante e, se stanno tutti bene, il Psg è altrettanto incredibile. E non puoi mai tralasciare Barcellona o Manchester City”

” Non ho idea dove possiamo arrivare noi, ma al momento non c’è nemmeno bisogno di pensarci perchè dobbiamo concentrarci sull’Atletico. Quello che so, però, è che lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter battere i migliori. Non significa che lo rifaremo ma che possiamo. Ci sono così tante squadre forti là fuori che devi essere pronto a lottare, poi è anche questione di fortuna, per vincere hai bisogno anche di quella.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<