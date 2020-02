Khedira verso la convocazione: il tedesco può esserci a Lione

TORINO- Buone notizie per mister Sarri in vista della trasferta di Champions League a Lione di mercoledì sera. Il tecnico toscano, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe infatti poter contare nuovamente sull’apporto di Sami Khedira, ai box da mesi dopo l’intervento di pulizia al ginocchio sinistro. Il centrocampista tedesco è ormai recuperato e potrebbe rientrare tra i convocati già domani o, al massimo, per il big match di domenica contro l’Inter.

