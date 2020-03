Khedira suona la carica: “Siamo pronti!”

TORINO – La Juventus è al lavoro per preparare il big match di domenica. In un Allianz Stadium privo di pubblico andrà in scena Juventus-Inter, fondamentale nella lotta per lo Scudetto. I bianconeri hanno recentemente recuperato anche Sami Khedira, che dopo essere stato fuori per oltre tre mesi ha suonato la carica su Instagram. “Sta arrivando una grande partita, siamo pronti” – ha scritto il centrocampista ex Real Madrid, che nel frattempo prova a insidiare Ramsey e Bentancur per un posto contro i nerazzurri.