Khedira, si lavora ancora alla rescissione

TORINO- In casa Juventus, prima di pensare a possibili colpi in entrata, si lavora senza sosta alle cessioni. A lasciare il club bianconero potrebbe essere Sami Khedira, di cui non convince la forma fisica, minata nelle ultime stagioni dai continui problemi muscolari. Stando a quanto riportato da Goal.com, l’idea è ancora quella di arrivare alla rescissione del contratto, che permetterebbe un risparmio di 12 milioni lordi l’anno. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre clamorose notizie per il mercato bianconero. Indiscrezione bomba: CR7 ha scelto il prossimo attaccante! >>>VAI ALLA NOTIZIA