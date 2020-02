Khedira può recuperare per il Lione

TORINO – L’infermeria bianconera, troppo affollata per quasi tutta la stagione, sembra sul punto di svuotarsi. Dopo il rientro in campo di Chiellini, che avrà bisogno di un altro po’ di tempo per tornare al 100%, si avvicina anche quello di Sami Khedira. Il tedesco, inserito nella lista Champions in extremis, potrebbe tornare a disposizione di Sarri per l’andata degli ottavi di finale contro il Lione. A riferirlo è Sportmediaset, che ha parlato anche di un miglioramento delle condizioni di Federico Bernardeschi.

