Khedira pronto a dare il suo supporto in campo. In estate, però, sarà addio

TORINO- Rinviata la gara con l’Inter prevista per questa sera, la Juventus si concentra ora sul match di coppa Italia contro il Milan di mercoledì. Maurizio Sarri riceve buone notizie dagli infortunati e, nella serata dello Stadium, potrebbe decidere di puntare dal primo minuto su Sami Khedira. Il tedesco è ormai recuperato dopo l’operazione di pulizia al ginocchio ed è pronto a dare il suo contributo ai bianconeri in questa fase finale di stagione, che per lui dovrebbe essere l’ultima a Torino. In estate, infatti, l’ex Real potrebbe iniziare una nuova avventura in Mls, vista la volontà del club di rinnovare il centrocampo.

