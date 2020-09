TORINO- A dispetto della stima di Pirlo nei suoi confronti, Sami Khedira sembra destinato a lasciare la Juventus. Il club bianconero non è più convinto della forma fisica del centrocampista tedesco e i 12 milioni lordi l’anno sono decisamente troppi per le casse del club. Secondo Sportmediaset, alla fine si giungerà alla rescissione del contratto, con una buonuscita di circa 3 milioni di euro per l’ex Real Madrid.