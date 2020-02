Khedira, il tedesco scalda i motori e punta l’Inter

TORINo- Parte finale di una stagione in cui la Juventus e Maurizio Sarri si giocano il loro futuro insieme. Il tecnico toscano, dopo alcuni balbettii nelle ultime settimane, deve riportare i bianconeri sulla giusta strada, così da non chiudere la stagione a mani vuote. Un aiuto arriverà anche dall’infermeria, visto che Sami Khedira, pupillo del mister, è ormai pronto a riprendersi il suo posto da titolare al centro del campo. Il tedesco, che ieri si è allenato in gruppo, punta a tornare tra i disponibili per la gara con l’Inter, fondamentale crocevia della stagione in programma il primo marzo allo Stadium.

