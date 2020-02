Khedira, il rientro dopo la gara con l’Inter

TORINO- Come mostrato sui propri profili ufficiali social, Sami Khedira è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo nella giornata di oggi. Il centrocampista tedesco, operatosi ormai mesi fa per un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, procede sulla via del rientro, che dovrebbe avvenire ormai a breve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i tempi non verranno affrettati e il numero 6 dovrebbe tornare a disposizione dopo la gara con l’Inter del primo marzo.

