Khedira è pronto, Sarri può ritrovare subito un suo big

TORINO- Buone notizie dall’infermeria in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Sami Khedira è ormai pronto al rientro in campo, dopo essere stato fermo ai box per diversi mesi a causa dell’intervento di pulizia al ginocchio sinistro. L’ex Real Madrid, convocato già per il match di Champions di mercoledì contro il Lione, è nuovamente arruolabile e già contro l’Inter Sarri potrebbe concedergli minutaggio.

