Khedira di nuovo in gruppo: “Come mi è mancata questa sensazione”

TORINO- Nuova giornata di allenamento per la Juventus, che nella mattinata si è ritrovata alla Continassa per continuare a preparare al meglio la partita contro la Spal di sabato. Ottime notizie dall’infermeria, visto che, oltre a capitan Chiellini, il gruppo ha potuto contare sulla presenza del rientrante Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, ai box da diversi mesi per un intervento di pulizia al ginocchio, è ormai arruolabile e pronto al rientro in campo. Una sensazione che, come descritto da lui sui social, gli è mancata in questi mesi: “DI NUOVO CON LA SQUADRA. Oh, come mi è mancata questa sensazione”: