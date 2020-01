Khedira corre verso il rientro: il tedesco punta la metà di febbraio

TORINO- Dopo le buone notizie sulle condizioni di Giorgio Chiellini, in casa Juventus arrivano novità rassicuranti anche riguardo Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, ai box da ormai un mese per un intervento di pulizia al ginocchio, corre verso il rientro in gruppo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il numero 6 migliora sensibilmente giorno dopo giorno e punta ad essere nuovamente a disposizione per la metà di febbraio, quando a Sarri servirà tutto il gruppo per lo sprint finale della stagione.