TORINO- Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Juventus continua a trattare per riportare Moise Kean all’ombra della Mole dopo un solo anno dalla sua cessione all’Everton. Il classe 2000, nei piani del club bianconero, affiancherebbe una prima punta di livello, potendo così maturare con calma. L’Everton, però, non ha intenzione di privarsi del suo talento in prestito senza un obbligo di riscatto.