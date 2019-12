Kastanos: “Allegri un maestro, Ronaldo mi ha aiutato a crescere molto”

TORINO- L’ex centrocampista della Juventus under23 Grigoris Kastanos, attualmente al Pescara, ha parlato della sua esperienza in bianconero ai microfoni del quotidiano Il Centro. Il cipriota, che ha debuttato in serie A con la Vecchia Signora lo scorso 13 aprile, ha dichiarato: “Debuttare in serie A è stata una grande emozione per me e ora spero di poterci tornare con questa maglia addosso. Idolo? Modric del Real Madrid. Allegri per me è stato un vero maestro, ma a Torino sono cresciuto anche grazie alla vicinanza di campioni come Cristiano Ronaldo. Un uomo e calciatore davvero super”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, Gianluca Di Marzio ha sganciato una nuova bomba di mercato, tutto confermato: “Contatti in corso, siamo ai dettagli!” >>>VAI ALLA NOTIZIA